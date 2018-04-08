Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri" kapsamında 81 ilden 162 öğrenciyi Balkanlar'a götürüyor.

8-13 Nisan'da gerçekleşecek gezi kapsamında öğrenciler, İstanbul, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'te Osmanlı'nın tarih ve medeniyet mirasıyla buluşacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Balkanlar gezisine, yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlar arasından kura yoluyla belirlenen 81'i kız, 81'i erkek olmak üzere 162 öğrenci katılıyor.

Gençlere yönelik eğitim, kültürel, sosyal ve sportif birçok alanda etkinlik düzenleyen KYK, doğa gezilerinin yanı sıra kültür ve medeniyet tarihinde iz bırakan önemli merkezlere yapılan ziyaretlerle de gençlere tarih bilinci kazandırıyor.

Balkan ülkelerinin tarihi, kültürel, millî manevi değerleri, mekanları ve doğal güzelliklerinin gençlere tanıtılacağı gezide, öğrenciler arasındaki birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi, geleceğin kurucusu olan gençlere tarihi mirasın aktarılması amaçlanıyor.

Gençlere gezi boyunca KYK yetkililerinin yanı sıra profesyonel rehberler de eşlik edecek.