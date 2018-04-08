Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl ağustos ayında, YEE İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Caner Akkurt'un, başkent Mogadişu'daki saha ziyaretinde gündeme gelen Türkçe kursları, enstitünün katkılarıyla bir yetimhaneye bağlı okulda resmen başladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın katılımıyla, cuma günü Bondhere Anaokulu Kız Yetimhanesinde düzenlenen resmi törenle Türkçe, yabancı dil olarak müfredata girdi.

Mogadişu YEE Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, program öncesi kız öğrenciler tarafından Türkçe ifadelerle karşılandı.

Büyükelçi Bekar, programın açılışında, Türkçe'nin müfredatta yer almasıyla güzel bir adıma öncülük ettiği için Mogadişu YEE ve yetimhane Müdüresi Nurto Mohamed Addow'a, gösterdikleri misafirperverlik ve yetimhanenin kapısını Türkçeye açtıkları için teşekkür etti.

Bekar, Somali-Türkiye dostluk köprüsünün giderek sağlamlaştığını ve eğitimle de bunun pekiştirildiğini ifade etti.

Yetimhane Müdüresi Addow da okulun resmi açılışını Türklerin yaptığını belirterek, Somali için Türkiye'nin öneminin altını çizdi.

Kız çocuklarının eğitimle ayaklarının yere daha sağlam basacağının altını çizen Addow, sadece okuldaki kız öğrencilerin değil, öğretmenlerin de Türkçe öğreneceğini söyledi. Addow, Türkiye'ye her zaman minnettar olduklarını dile getirerek, verilen destek için teşekkür etti.

Program, kız çocuklarının Türkçe ve Somalice söylediği şarkıların ardından yaklaşık 90 öğrenciye öğretim sürecinde kullanacakları YEE Türkçe Öğreniyorum-1 kitap setinin hediye edilmesiyle son buldu.

Türkçe dersleri, YEE'nin desteğiyle Türkçe öğrenen Somalili bir eğitmen tarafından veriliyor.