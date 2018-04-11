Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde düzenlenen kermese tüm öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. Kermes sonunda elde edilen gelir okulun öğretmenlerinden Muhammet Yılmaz ve bir grup öğrenci tarafından iki şehit ailesine ulaştırıldı.

Yapılan organizasyonu anlatan İhlas Koleji tarih öğretmenlerinden Muhammet Yılmaz, kermese katılarak maddi ve manevi desteğini eksik etmeyen tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Birlik ve beraberlik duyguların bu tür organizasyonlarla pekiştiğinin altını çizen Yılmaz, “Öğrencilerimiz bu kermesin düzenlenmesinde önemli rol oynadılar. Onların çabalarıyla ortaya çıkan organizasyona ilgi çok yoğun oldu” dedi.

Elde edilen gelirin iki şehit ailesine ulaştırıldığını vurgulayan Yılmaz, “Vatanımızın savunmasında canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve onların geride bıraktıkları ailelere olan minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödemek istedik. Öğrencilerimizle birlikte aileleri ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını gösterdik” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin de düzenlenen organizasyonun önemine vurgu yaptı. Şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıkmanın herkesin sorumluluğunda olduğuna vurgu yapan Yeltekin, düzenlenen organizasyonla İhlas Koleji öğrencilerinin bu mesajı verdiklerini söyledi.