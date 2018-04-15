Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında Türkçe öğreniminin desteklenmesi ve Türkçe çalışmaları bölümlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için Lübnan, Ürdün, Irak, Filistin ve Arnavutluk’ta Türkçe dil eğitimi kitabı, sözlük, akademik Türkçe seti ve eğitim afişi sağlıyor.

"Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı (ABAP)" kapsamında "Türkoloji ve Türkiye Çalışmaları Bölümlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi" projesini, "Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı (EİKGP)" kapsamında ise "Çift Dilli Eğitim, Müfredat Ve Materyal Çalışmaları" başlıklı projeyi yürüten YTB, 5 ülkede Türkçe eğitim veren okul ya da merkezler ile Türkiyat bölümlerine yönelik faaliyetler yürütüyor.

AA muhabirinin YTB yetkililerinden edindiği bilgilerde, projeler kapsamında Irak, Lübnan, Ürdün, Arnavutluk ve Filistin'de yürütülen faaliyet planlarına göre, söz konusu okul ve merkezlere ilişkin durum tespiti çalışmasının yapılacağı, eğitim müfredatının geliştirileceği, kapasite geliştirme destekleri sağlayacağı ve eğitim materyalleri desteği vereceği belirtildi.

YTB'den yurt dışında Türkçe seferberliği

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile Türkçe konuşan topluluklara yönelik "hafta sonu okulları" ve çift dilli eğitim planlamaları hakkında da bilgi veren YTB yetkilileri, bu kapsamda Duris, Chaotura, Beyrut, Amman, İrbid, Tiran ve Gazze'de bulunan Türkmen eğitim merkezleri, Türkçe eğitim veren okullar, üniversitelerin Türkoloji bölümleri ile sivil toplum kuruluşlarından ihtiyaç listelerinin alındığını kaydetti.

Buna göre, söz konusu ülkelere A1, B1, B2, C1 seviyelerinde 2 bin 885 Türkçe dil eğitim kitabı, 104 adet sözlük, 17 akademik Türkçe seti ve 21 adet eğitim afişi gönderildiği bildirildi.

Bu kapsamda, gelecekte yapılması öngörülen, Ürdün ve Irak'ı kapsayan ikinci grup dağıtımda da Irak'a 2 bin 525 Türkçe dil eğitimi kitabı, 64 sözlük ve 16 eğitim afişi, Ürdün'deki iki derneğe ise 200 dil eğitimi kitabı, 10 adet sözlük ve 5 eğitim afişi gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Yetkililer, bu kitap dağıtımlarıyla ABAP programı altındaki "Türkçe materyal desteği" başlıklı faaliyetlerin tamamlandığını, 1. ve 2. gruptaki dağıtımlarla birlikte Lübnan, Ürdün, Irak, Filistin ve Arnavutluk'ta 11 şehirdeki 18 dağıtım noktasına toplam 5 bin 610 Türkçe dil eğitimi kitabı, 178 Türkçe sözlük, 17 akademik Türkçe seti ve 42 eğitim afişi desteği sağlandığını vurguladı.

Dağıtılan materyallerden sivil toplum kuruluşlarına gönderilenlerin Türk vatandaşları ve Türkçe konuşan kardeş topluluklara yönelik oluşturulması planlanan hafta sonu okullarında kullanılması planlanlanıyor.