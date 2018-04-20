Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş’teki kamplarda zor koşullarda yaşayan Arakanlı Müslümanların zamanlarını değerlendirmeleri ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla dikiş nakış ve sabun atölyesi açmaya hazırlanıyor.

Bangladeş'in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların birçoğu, gününü yardım kuyruklarında veya hiçbir şey yapmadan geçiriyor.

Özellikle çocuklar için hiçbir sosyal imkanın bulunmadığı kamplarda, kadın ve erkeklerin düzenli işleri ya da meslekleri yok. Kamplardaki en önemli sorunlardan biri olan hijyen nedeniyle ciddi hastalıklar baş gösteriyor.

Bölgedeki işsizlik ve hijyen sorunuyla mücadele etmek amacıyla TDV, Kutupalong kampında Türk tepesi olarak anılan bölgeye dikiş nakış ve sabun atölyesi kurmaya hazırlanıyor.

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzman Yardımcısı Oğuzhan Adsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki insanların meslek edinmeleri için Türk tepesinde dikiş nakış atölyesi kurmaya başladıklarını söyledi. Adsız, meslek edinenlerin evlerine döndüklerinde bu işi yapabileceğini belirtti.

Sabun üretimi için de atölye yaptıklarını kaydeden Adsız, “Burada, kampta kalanlar tarafından sabun üretimi yapılacak. Sabunlar, ihtiyaçlarını karşılamaları için insanlara ücretsiz dağıtılacak. Bu sayede hem meslek öğrenmiş olacaklar, hem de hijyen açısından belki biraz daha katkı sağlanabilecek. Biz bu duruma, belki hijyene olan bakışları düzelebilir nazarıyla bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adsız, TDV’nin sosyal yardımları kapsamında Türk tepesinde cami ve medreseden oluşan bir külliye inşa ettiğini söyleyerek “Bizim hedefimiz insanları sadece doyurmaktan ziyade hem sosyal olarak hem de eğitimlerine katkı sağlamak.” dedi.

TDV’nin Hediyem Kur’an Olsun Projesi kapsamında da şu anda Bengalce Kur’an-ı Kerim basıldığını dile getiren Adsız, kitapların basımı tamamlandığında kamplarda dağıtılacağı bilgisini paylaştı. Atsız, bu sayede insanların dini vecibeler hakkındaki bilgilerini de artırmayı planladıklarını kaydetti.

Vakfın, Arakan kamplarındaki faaliyetlerini vatandaş bağışlarıyla yaptığına dikkati çeken Adsız, Arakan özelinde yapılan kurban bağışları ile günde 5 büyükbaş hayvan kestiklerini, bu etlerin TİKA mutfağında yemek olarak dağıtıldığını belirtti.

“Bir Damla Hayat” projeleri kapsamında da su kuyuları açıldığını ifade eden Adsız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muson sezonundan önce de insanların tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra atık suyun biriktiği alanlar var. Bunların altyapı ve kanalizasyon açısından ciddi sıkıntıları bulunuyor. Aslında birçok hastalık da bu sulardan kaynaklanıyor. Çocuklar da bu suda oynuyor. Bu suyun akarsu şeklinde farklı bir yere götürülmesi lazım.”