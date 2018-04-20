Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle ülkede ilk defa Türkçe seçmeli ders olarak müfredata girdi.

AA muhabirine konuşan Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, Malezya’da ilk defa Türkçe dersinin bir okulda ders olarak okutulmasına vesile olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Kuala Lumpur Kolej Teknoloji Darulnaim arasında imzalanan Tercihim Türkçe Protokolü kapsamında Türkçe dersleri, bu kolejde müfredata girdi. Ülkede ilk defa Türkçe resmi seçmeli ders olarak öğretilecek." dedi.

Malezya’da birçok üniversite ve kolejle Türkçe derslerinin müfredatlarına girmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Altun, Türkçeye ilginin her geçen gün daha da artttığı görmenin gurur verici olduğunu kaydetti.