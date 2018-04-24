Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Lise KPSS sınavı için başvurular 03-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınırken; 9 Ağustos 2018 günü geç başvurular alınacak.

2018 LİSE KPSS SINAVI 7 EKİM'DE YAPILACAK

Lise ve ön lisans mezunlarının katıldığı KPSS olan Ortaöğretim, B grubu KPSS sınavı tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlendi. 2018 Lise KPSS sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.

9 AĞUSTOS'TA GEÇ BAŞVURULAR ALINACAK

2018 Lise KPSS sınavı için başvurular 03-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınırken; 9 Ağustos 2018 günü geç başvurular alınacak.

SONUÇLAR 8 KASIM'DA AÇIKLANACAK

2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara '2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.