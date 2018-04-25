Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Leyla Kahrıman, Uçak Mühendisi Ammar Budanur, Doktor Bedrettin Özsoy, Avukat Abdullah Şimşek ve Eczacı Sevde Durak konuşmacı olarak katıldı.

Panelde mesleklerinden elde ettikleri tecrübeleri ve birikimleri öğrencilere aktaran eski mezunlar mesleklerini nasıl seçtiklerini anlattı. Mesleki olarak çalışma ortamları, mesleğin kolay ve zorlayıcı dinamikleri hakkında önemli bilgiler veren konuşmacılar özellikle yabancı dil eğitiminin önemine vurgu yaptı. İhlas Kolejinde yabancı dil eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen konuşmacılar öğrencilerden de yabancı dile ağırlık vermelerini istedi. Soru cevap bölümünde öğrenciler üniversiteye hazırlık süreci ve mesleklerin içerikleri hakkında sorular sordu. Programın sonunda katılımcılara öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. İHA