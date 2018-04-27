Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ve İhlas Vakfı yetkilileri ile bir araya gelen öğrenciler toplanan 45 bin liralık yardımı temsilen hazırlanan çeki İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’a vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yıllardır devam eden susuzluk

Afrika’da yıllardır devam eden susuzluğa ve yetersiz imkanlara kayıtsız kalmayan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri “Afrika’da Su Kuyusu Projesi” kapsamında topladıkları maddi yardımları İhlas Vakfı yetkililerine teslim ettiler.



"İyilik yapmak ve iyiliksever olmak önemli bir duruş"

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, öğrencilere yaptıkları bağıştan dolayı müteşekkir olduklarını söyledi. Bulunduğumuz devirde iyilik yapmanın ve iyiliksever olmanın önemli bir duruş olduğunu ifade eden Akalın, öğrencilerine bu karakteri veren İhlas Koleji öğretmenlerinin de emeklerinin büyük olduğunu söyledi.



Değerli bir hizmete aracılık yaptıklarını söyleyen Bedri Yeltekin ise öğrencilerinin yaptıkları yardımdan dolayı onlarla gurur duyduklarını söyledi. Afrika’nın insani yardıma her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Öğrencilerimiz kurdukları kulüple başlattıkları yardım hareketine hem arkadaşlarını hem de velilerimizi dahil ettiler. Yoğun çalışmalarının ve büyük emeklerinin karşılığında topladıkları yardımı da su kuyusu açılması için İhlas Vakfı yetkililerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. İhlas Vakfı yetkililerine de Afrika’da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.