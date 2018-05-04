Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.