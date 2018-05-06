Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALES Yılda iki kere yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı.

Peki ALES sınav sonuçları, tahmini puan hesaplama, sonbahar sınav başvuru tarihleri ne zaman başlıyıor? ALES puan hesaplama robotunuza tahmini doğru ve yanlış sayılarınızı yazarak sınav sonucunuzu önceden tahmin edebilirsiniz. İlgili tüm detaylar haberimizde.

ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANINCA BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ TIKLAYIN



ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 6 Mayıs 2018 İlkbahar ALES sınav sonuçlarının tahmini 7 Haziran 2018 tarihinde ÖSYM resmi sitesinden yayınlanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA



ALES puanı nedir, nasıl hesaplanır?

ALES puanı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında alınan puandır. Hesaplama.net ALES puanı hesaplama aracıyla Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türündeki ales puanlarınızı hesaplayabilirsiniz.



ALES YILDA İKİ KEZ YAPILIR: İLKBAHAR VE SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır ve ayrıca 2018 senesi için e-ALES olarak ayrıca kaç defa yapılacağı daha belirlenmemiştir. Bu iki dönemde yapılan sınavlar ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır.

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 06 Mayıs 2018

İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 07 – 15 Mart 2018

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 18 Kasım 2018

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 19 – 27 Eylül 2018

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

İLKBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 28 Mart 2018, 150,00 TL

(Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

SONBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL

(Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN



2018 ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yılda iki kez yapılan ALES ve e-ALES 2018 SINAV TARİHLERİ:

ALES 2018 İlkbahar ve ALES 2018 Sonbahar ,e-ALES 2018 başvuru ve sınav tarihleri aşağıda verilmiştir.

ALES 2018 İlkbahar Dönemi:

Başvuru Tarihleri: 07 Mart 2018 – 15 Mart 2018

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

ALES 2018 Sonbahar Dönemi:

Başvuru Tarihleri: 19 Eylül 2018 – 27 Eylül 2018

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018



YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK?

ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

ALES SINAVINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan

şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere

yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak

adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret

yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından

kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ALES'TE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'nın (ALES) test ve soru sayılarının azaltıldığını, süresinin kısaltıldığını ve geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını bildirdi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez 1997'de Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) adıyla yapılmaya başlanan ALES, kurulun 2 Şubat 2007 tarihli toplantısında, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atanmak için yapılması gereken sınavla birleştirildi. Sınavın adının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı olmasına karar verildi ve daha sonra da bu adla yapılmaya başlandı.

Eleştiriler ve talepler dikkate alındı

YÖK, ALES'in kapsamına, soru sayısına ve sınavın süresine yönelik adayların eleştirilerini değerlendirdi.

Kurul, adayların ALES sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları hesaplanırken, Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1 ve Sözel-2 testlerine verilen ağırlıkların farklılık göstermesi ve testlerden birinin, ilgili puan türüne hiç etkisinin olmaması, adayların test puanlarını anlamada ve lisans üstü eğitim başvurularında karışıklıklara yol açması gibi eleştirileri de dikkate aldı.

Özellikle ALES eşit ağırlık puanlarının hesaplanmasında, sözel ve sayısal testlerin eşit olarak dağılım göstermemesi, yani eşit ağırlık puanlarının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 60, sözel testinin yüzde 40 etkili olması, sözel alanlardan gelen adayların aleyhine bir durum olarak sıklıkla dile getirilirken, yapılan değişiklikle bu durum giderildi.

ALES 2 bölüm olacak

YÖK, ALES'te test sayılarını azalttı. Sözel-1 ve Sözel-2 ile Sayısal-1 ve Sayısal-2 testleri ayrımı ortadan kaldırıldı. 4 testten oluşan ALES, "Sözel" ve "Sayısal" olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. ALES sözel testi, sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Burada adayların temel dil bilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanıyor.

ALES sayısal testi ise temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

100 soru 2,5 saatte çözülecek

Yeni ALES'te soru sayısı azaltılarak, soru başına düşen süre artırıldı. Bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltıldı. 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşan sınav, yeni düzenlemeyle 50'şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecek.

Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2,5 saat) olarak belirlendi. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES eşit ağırlık puanı konusunda değişiklik yapıldı. ALES sayısal ve ALES sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES eşit ağırlık puanının hesaplanmasında sayısal testinin yüzde 50, sözel testinin de yüzde 50 etkili olmasına karar verildi.

Öte yandan, ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

"Yeni ALES gelecek ay uygulanacak"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni YÖK olarak yaptıkları düzenlemeyle ALES'in kapsamında uluslararası benzer sınavlarla olabildiğince bir ortaklık sağlandığını belirtti.

Düzenlemeyle adayların sayısal ve sözel alanlara ilişkin mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesini ve belirlenmesini hedeflediklerini kaydeden Saraç, "Adayların aleyhine olan süre, soru sayısı, kapsam ve puanların hesaplaması, sınavın geçerlilik süresi gibi konularda iyileştirmeler yaptık." ifadesini kullandı.

Saraç, ALES'in yeniden düzenlenmesi öncesinde, uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldıklarını bildirdi.

Konuya ilişkin oluşturulan komisyonun çeşitli alternatifleri değerlendirmesi neticesinde düzenlemenin gerçekleştirildiğini belirten Saraç, "Önümüzdeki ekim ayında yapılacak ALES'te, yeni düzenlemeler uygulanmaya başlanacaktır." bilgisini verdi.

Saraç, "ALES, akademi camiamızın yıllardır ilettiği görüş, eleştiri ve öneriler dikkate alınarak, daha yalın, basit ve işlevsel bir hale dönüştürülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.