Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da İhlas Vakfı ile Şaban-ı Veli Eğitim ve Kültür Derneği’nin müştereken yürüttüğü proje kapsamında, 200 kişilik erkek öğrenci yurdu inşa edildi. Sıla Öğrenci Yurdu dün düzenlenen açılışın ardından hizmete girdi. Törende konuşan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın “Ülke genelinde 35, yurt dışında da 17 olmak üzere 4 bin kapasiteye sahip yurtlarımızla öğrencilere hizmet veriyoruz. Burada yetişen gençlerimizin okullarından mezun olunca yarınki Türkiye’nin kuruluşlarında görev alarak örnek olmalarını temenni ediyoruz” dedi. Şeyh Şaban-ı Veli Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı ve İhlas Vakfı Kastamonu Yurt Müdürü Enis Köklü ise “Bu bina, 800 metrekarelik bir alandan 6 katlı ve 5 bin metrekare civarında bir sahaya sahip” ifadelerini kullandı. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da “Hem siz değerli öğrencilerimizin kaliteli bir şekilde eğitim görmeleri hem de vatanına bağlı insanlar olarak yetiştirilmesi bizim için çok önemli. Ben inanıyorum ki bu yurdumuz bu söylediklerimizin en büyüğünü yapmaktadır” dedi.