Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, 2018-ALES'in soru ve kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için soru kitapçığının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirilen açıklamada, adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecekleri belirtildi.

GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara, şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.