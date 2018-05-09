Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Okulumuzda açtığımız MUN kulübünün başkanı olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansa delege olarak katıldım ve çeşitli ödüller aldım. Geçen yıl delege olarak katıldığım Kadir Has Üniversitesi MUN konferansında bu yıl komite başkanlığı yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum” diyen Ölmez, MUN kulübündeki faaliyetlerinden bazı örnekler verdi. Kulüpte yaptıkları çalışmalarda İngilizcesinin geliştiğine vurgu yapan Ölmez, temsilcisi olduğu ülkeler hakkında bilgiler toplarken İngilizce kelime haznesinin de geliştiğini vurguladı.