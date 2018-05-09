“Okulumuzda açtığımız MUN kulübünün başkanı olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansa delege olarak katıldım ve çeşitli ödüller aldım. Geçen yıl delege olarak katıldığım Kadir Has Üniversitesi MUN konferansında bu yıl komite başkanlığı yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum” diyen Ölmez, MUN kulübündeki faaliyetlerinden bazı örnekler verdi. Kulüpte yaptıkları çalışmalarda İngilizcesinin geliştiğine vurgu yapan Ölmez, temsilcisi olduğu ülkeler hakkında bilgiler toplarken İngilizce kelime haznesinin de geliştiğini vurguladı.
İhlas Koleji öğrencisi HASMUN18’de komite başkanı oldu
09.05.2018 - 05:37 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencisi Aysu Ölmez, Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen HASMUN18 Model Birleşmiş Milletler konferansında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinde (UNHRC) komite başkanlığı yaptı.
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559430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/559430.aspx
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