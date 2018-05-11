Federasyonun 100. Yıl Tesisleri’nde gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Burak Hamzaoğlu, İhlas Koleji mezunu millî okçu Mete Gazoz ve Efe Gürkan Maraş’tan oluşan İstanbul Okçuluk takımı finalde karşılaştıkları Alp Okçuluk’u 5-3 yenerek şampiyon oldu. Şampiyona sonrasında konuşan Hamzaoğlu, takım olarak şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. İHA
İhlas Koleji öğrencilerinden okçulukta Türkiye şampiyonluğu
11.05.2018 - 05:22 | Son Güncelleme: 11.05.2018 - 05:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Gençlik Kupası’nda mücadele eden Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Burak Hamzaoğlu, Klasik Yay Erkek’te takımıyla beraber şampiyonluğa ulaştı.
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