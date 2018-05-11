Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyonun 100. Yıl Tesisleri’nde gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Burak Hamzaoğlu, İhlas Koleji mezunu millî okçu Mete Gazoz ve Efe Gürkan Maraş’tan oluşan İstanbul Okçuluk takımı finalde karşılaştıkları Alp Okçuluk’u 5-3 yenerek şampiyon oldu. Şampiyona sonrasında konuşan Hamzaoğlu, takım olarak şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. İHA