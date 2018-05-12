Bulgaristan’ın Pazardzhik şehrinde düzenlenen 17 Yaş Badminton Balkan Şampiyonası’nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Karakaş, çift erkeklerde şampiyon olurken, tek erkeklerde de Balkan üçüncüsü oldu. Şampiyona sonrası açıklama yapan millî sporcu Yunus Emre Karakaş, çiftlerdeki şampiyonluğunu ve teklerdeki Balkan üçüncülüğünü değerlendirdi. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karakaş, çiftlerdeki takım arkadaşı Hasan Berkay Günbaz ile şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. İHA
İhlas Koleji öğrencisinden Balkan şampiyonluğu
12.05.2018 - 05:22 | Son Güncelleme: 12.05.2018 - 05:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dönemde sportif başarıları ile dikkat çeken İhlas Koleji’ne bir sevindirici haber de Bulgaristan’dan geldi.
Etiketler : ihlas koleji,yunus emre karakaş,
559834 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/559834.aspx
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