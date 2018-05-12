Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın Pazardzhik şehrinde düzenlenen 17 Yaş Badminton Balkan Şampiyonası’nda Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Karakaş, çift erkeklerde şampiyon olurken, tek erkeklerde de Balkan üçüncüsü oldu. Şampiyona sonrası açıklama yapan millî sporcu Yunus Emre Karakaş, çiftlerdeki şampiyonluğunu ve teklerdeki Balkan üçüncülüğünü değerlendirdi. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karakaş, çiftlerdeki takım arkadaşı Hasan Berkay Günbaz ile şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. İHA