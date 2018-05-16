Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 yıl önce Ersoy Çevik ile evlenen Dua Çevik, Kırklareli'ye yerleşti. Türkçe okuma yazma bilmediği için zorluk çeken Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuryazarlık seferberliği kapsamında Ahmet Yener Ortaokulunda açılan okuma yazma kursuna yazılmaya karar verdi.

Kursa azimle devam eden Suriyeli kadın kısa sürede Türkçe okuma yazma öğrendi.

Dua Çevik gibi kursu başarıyla tamamlayan 17 kursiyere sertifikaları Halk Eğitim Merkezinde törenle verildi.

Törene katılan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi ile kursiyerler pasta kesti, başarılarını kutladı.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayaline kavuşmasını sağlayan kursu başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkçe öğrenince hayatının daha kolay hale geldiğini anlatan Çevik, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkürlerini sundu.