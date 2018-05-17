Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen EKPSS sınav sonuçları bugün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 22 Nisan 2018'de uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2018-EKPSS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. Binlerce adayın katılım sağladığı EKPSS sınavının değerlendirmesini gerçekleştiren ÖSYM, sonuçları adayların erişimine açtı. İşte, EKPSS sonuçları ve yerleştirme süreci hakkında tüm detaylar...

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EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçlarının 17 Mayıs Perşembe günü mesai saatleri içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

EKPSS PUAN HESAPLAMA

TERCİH VE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve

kamuoyuna duyurulacaktır.



EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir.

EKPSS İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Kuraya girecek engelli memur adaylarının:

1.İlkokul,

2.Ortaokul,

3.İlköğretim,

4.Özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu,

mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olması gerekir.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresi için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.