Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da karşılaştığı işitme engellinin yazdığı "Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz." notu üzerine işaret dilini öğrenen spor eğitim uzmanı Hilal Bikriye, bu alanda açtığı ücretsiz kurslarla insanları "sessiz dünya" ile buluşturuyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde spor eğitim uzmanı olarak görev yapan Hilal Bikriye, karşılaştığı işitme engellinin, kendisini işaret diliyle anlatmasına rağmen çevresindekilerin onu anlamadığını fark etti.

Engellinin yazdığı "Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz." notu üzerine Bikriye, işaret dili eğitimi almaya karar verdi.

Kursta öğrendiklerini daha fazla insana yayarak işitme engellilere fayda sağlamak isteyen Bikriye, gençlik merkezinde gönüllü ve ücretsiz açtığı işaret dili kurslarıyla insanların işitme engellilerin dünyasına girmesini sağlıyor.

Çok sayıda kişiye bu dili öğreten Bikriye, vereceği kurslarla çok daha fazla insanın, işitme engellilerin sessiz dünyalarını renklendirmesini istiyor.

Hilal Bikriye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce yaşadığı olaydan hareket ederek işaret dili eğitimi aldığını söyledi.

Bütün insanların bu dili öğrenmesini hayal ettiğini anlatan Bikriye, şunları kaydetti:

"En son karşılaştığım bir kişinin yazdığı not beni çok etkiledi. Bize 'Aslında bizler engelli değiliz, engelliler sizlersiniz.' dedi. O gün işaret dilini öğrenmeye karar verdim. Bu dersi de öğrenmeye başladıktan sonra her şey bütünleşiyor ve en güzel tarafı da bu oluyor zaten. Dili öğrendikten sonra memlekete gittiğimde otobüste işitme engelli bir çiftle karşılaştım. Heyecanla onlarla işaret dilini kullanarak konuşmaya başladım.

Onlar da ben de çok mutlu olduk. Daha sonra da sürekli işitme engelli insanlarla karşılaşmaya başladım. Öncelikle biz görmüyormuşuz onları ama işaret dilini öğrendikten sonra onların daha çok karşımıza çıktığını fark ettim."

Bir yılda 200 kişiye işaret dilini öğretti

İşaret dilini bilenlerin az olması nedeniyle engellilerin kendilerini yeterince ifade edemediklerine dikkati çeken Bikriye, son birkaç yılda işaret dili üzerine verilen eğitimlerin bu algıyı kırmaya başladığını söyledi.

"Özellikle işaret dili eğitimi veren hocalarımız sayesinde bu dili çok sayıda insan öğreniyor." ifadesini kullanan Bikriye, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar öğrendikçe onlarla iletişimler de artıyor ve arttıkça onlardaki mutluluk birken bin kata ulaşıyor. Bu, bizim için de en büyük gurur ve mutluluk. Bugüne kadar Ağrı'da 200'ün üzerinde kişiye bu eğitimi verdim. Tam anlamıyla bilen 100 kişi vardır. Öğrencilerim bazen gelip biriyle karşılaştıklarını, konuştuklarını söyleyince çok mutlu oluyorum. Ağrı'daki bütün üniversite öğrencilerinin bu dili öğrenmesini istiyorum çünkü ilerideki yaşamlarında engelliler çok fazla karşılarına çıkacaktır.

Bu nedenle bu dili öğrenip gelecekte rahat şekilde bu insanlarımıza yardımda bulunmalarını istiyorum."

"Konuşamayan insanların da bir alemi olduğunu bilmeliyiz"

Kursiyerlerden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hayrettin Olcay da her insanın anlaşılmak istendiğini, özellikle engellilerin buna daha fazla ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.

Konuşamayan insanların da bir alemi olduğunun bilinmesi gerektiğini anlatan Olcay, şöyle konuştu:

"Ben o alemi keşfetmek, o insanları anlamak istedim. Hem onların yüreğine dokunuşlarda bulunabilmek hem de onlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için böyle bir gereklilik duydum. Bir akademik personel veya vatandaş için İngilizce ne kadar değerliyse dindar biri için Arapça'yı öğrenmek ne kadar önemliyse benim için de işaret dilini öğrenmek o kadar güzel ve anlamlı. Benim onlara olabilecek en büyük faydam onları anlamak ve anladığımı hissettirebilmektir.

İnsanlardan sadece onların önündeki engelleri kaldırmalarını tavsiye ediyorum, başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok."

"İşitme engelli küçük bir fidanı anlamak için bu dili öğreniyorum"

Okul Öncesi Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Rozerin Coşkun da memlekete tatile gittiğinde bu dili bildiği için komşularının bir işitme engelliyi kendisiyle tanıştırdıklarını söyledi.

Coşkun, "Karşıma çıkacak işitme engelli küçük bir fidanı anlamak için bu dili öğreniyorum. Artık şimdi ya da gelecekte karşıma çıkabilecek çocuklarla rahat iletişim kurabilirim. Bunu yapabilecek olmak beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

AİÇÜ Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Aliye Irmak da bölümüyle alakalı olması ve gelecekte karşısına işitme engelli birey çıkma olasılığının yüksekliği nedeniyle kursa katıldığını ifade etti.

Irmak, "Kurstan önce engellileri görmüyorduk. Kursa başladıktan sonra onları fark etmeye başladık, onlarla konuşmak bizi çok heyecanlandırıyor, sevindiriyor. Onlar da kendileri gibi işaret diliyle konuşanları görünce çok mutlu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.