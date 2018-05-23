Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Varkey Vakfı çocukların ev ödevlerini yapmaları üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Çıkan sonuç velilerin, çocuklarından daha fazla çalıştığını ortaya koydu. 29 ülkede gerçekleştirilen araştırmada, gelişmekte olan ülkelerdeki ebevenlerin evlatlarına daha çok yardım ettiği görüldü. Bu ülkeler arasından çocuklarına haftada 12 saat ile en çok yardım eden Hindistanlı veliler oldu. Bunu Vietnam 2’inci, Kolombiya 3’üncü olarak izledi. Türkiye ise, haftada 9 saat ile 4’üncü sırada yer aldı. Uganda, Peru, Malezya ve Brezilya’daki ailelerin yüzde 40’ının çocuklarına yardım ettikleri ama yine de bunu yeterli bulmadıkları belirlendi. Fransa’da sadece yüzde 11’inin 7 saat zaman ayırabildiği ifade edildi; Finlandiya’da bu rakam yüzde 5. Elde edilen veriler neticesinde, anne babaların çocuklarına, suçluluk duygusu, verilen eğitimi yetersiz bulmak gibi sebeplerle yardım ettikleri ortaya çıktı.