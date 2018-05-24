Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde öğretmen doluluk oranları ortalaması yüzde 90,60 olarak gerçekleşti. Bölgeler bazında, öğretmen doluluğu en fazla olan bölge yüzde 93,96'lık oranla Ege olurken, bu bölgeyi yüzde 93,83'lük oranla İç Anadolu izledi.

Yapılan son öğretmen atamalarıyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki öğretmen doluluk oranlarındaki artış dikkati çekti. Buna göre, öğretmen doluluk oranı yüzde 92,28'e yükselen Doğu Anadolu bölgesi üçüncü sırada yer alırken yüzde 90,35 doluluk oranı ile Güneydoğu Anadolu bölgesi dördüncü sıraya yerleşti.

Bu bölgeleri sırasıyla yüzde 90,34 öğretmen doluluk oranı ile Akdeniz, yüzde 89,57 ile Karadeniz izledi. Marmara Bölgesi ise yüzde 83,80'lik oranla öğretmen doluluğunda son sırada yer aldı.

En fazla atama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2003'ten itibaren 584 bin 934 öğretmen ataması yapıldı. Bu öğretmenlerin yarıdan fazlası son 10 yılda atandı. En çok Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine atamalar gerçekleştirildi. Son 5 yılda bu iki bölgeye atanan öğretmen sayısı 149 bin 347 oldu.

Bu yıl çerisinde 25 bin öğretmenin atama süreci devam ediyor. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirildikten sonra atanan tüm öğretmenlerin bu yıl görevlerine başlaması planlanıyor.

2002-2003 eğitim öğretim yılında 528 bin 416 olan resmi okullardaki öğretmen sayısı ise 904 bin 679'e yükseldi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı

Sözleşmeli öğretmen alımına imkan sağlayan yasal düzenlemeyle bugüne kadar 39 bin 194 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı.

Türkiye'de, 2002-2003 eğitim döneminde, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında 17'ye, lise düzeyinde ise 18'den 13'e düşürüldü.