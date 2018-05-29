Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

mahmut.ozay@tg.com.tr

TEOG yerine bu yıl ilk defa uygulanacak olan ve 1,2 milyon öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kaldı. 2 Haziran’da gerçekleşecek olan ve sonuçları 22 Haziran’da açıklanacak kritik sınavda tercihler adrese dayalı yapılacağından öğrenciler kadar veliler de bu tarihlere odaklanmış durumda. Tarih yaklaştıkça stresin de arttığının farkında olan uzmanlar, iyi bir liseye yerleşmek için sene boyunca çalışan öğrencilere ve ailelerine yönelik önemli öneriler paylaştı.



Geçtiğimiz yıl eylül ayında Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, temel eğitimden orta eğitime geçişte kullanılan TEOG sınav sisteminin yerine adrese dayalı yerleştirmenin esas olduğu LGS’nin uygulanacağını açıklamıştı. Sözel ve sayısal olmak üzere iki alandan ve 90 sorudan oluşan yeni sınav sistemi, birçok tartışmayı ve belirsizliği beraberinde getirirken öğrencilerin yeni sisteme adapte olması da uzun zaman aldı. TEOG’da soru başına öğrencilere 2 dakika verilirken, LGS’de 1,5 dakika olacak. Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, aylardır devam eden yoğun çalışmaların ardından sınav öncesi öğrenci ve velilere dikkat edilmesi gereken tavsiyelerde bulundu.

OLMUYORSA BOŞ BIRAK

Uzman Ferhan Uz Güçlü bu yıldan itibaren liselere giriş sınavında uygulanacak kuralla ilgili şöyle konuştu: Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek, bu nedenle tereddüt yaşanan soruların ilk turda hem soru kâğıdında hem de optik formda işaretlenmesi, ikinci turda da cevaplanamıyorsa boş bırakılması en doğru seçenek olacak.



Bu yıl uygulanacak liselere giriş sınavı bilgiyi ölçmeye dayalı TEOG’dan farklı olarak seçmeye dayalı olacak. Neden - sonuç ilişkisi kurabilme, gizleneni algılayabilme, yorumlama, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi yeteneklerin ön plana çıkacağı LGS’de başarılı olabilmek ve kalan süreyi etkili kullanmak için PISA ve TIMSS sorularını indirerek çözmeye çalışın. TEOG sisteminde soru mantığı farklı olduğundan örnek olarak çözmek yanıltacaktır.

Saat 09.00’da sınav yerinde olun

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olun.

Zor olacak söylentilerine kapılmayın



Öğrenciler kadar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan velilere de önemli öneriler paylaşan Uzman Ferhan Uz Güçlü “Sınav zor olacak söylentilerine karşı çocuğunuza başaracağına inandığınızı, istediği sonucu alamasa da hiçbir şeyin sonu olmadığını hissettirin” dedi. Güçlü sözlerini şöyle devam etti: Ayrıca kalan günlerde özellikle sınavdan önceki geceyi düşünerek birlikte uyku planlaması yapın. Son olarak beslenme düzenine de mümkün olduğunca dikkat edin.