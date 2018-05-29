Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetenekle liseli olacak öğrenciler dikkat... Başvurular 1 Haziran’da başlıyor. Liselere geçiş için 2 Haziran’da isteğe bağlı girilecek merkezî sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında spor, sanat ya da müzik alanında yetenekli öğrenciler için yetenek ve ortaokul başarı puanıyla öğrenci alacak lise alternatifleri sunulacak. Bu yıl Türkiye genelinde 81 güzel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul başarı puanı kullanılarak yerleştirme yapılacak. Bunların dışında, bu sistemle öğrenci alacak 4’ü spor, 2’si ise görsel sanatlar ve klasik sanatlar alanında eğitim veren 6 imam hatip lisesi bulunuyor.