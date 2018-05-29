Yetenekle liseli olacak öğrenciler dikkat... Başvurular 1 Haziran’da başlıyor. Liselere geçiş için 2 Haziran’da isteğe bağlı girilecek merkezî sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında spor, sanat ya da müzik alanında yetenekli öğrenciler için yetenek ve ortaokul başarı puanıyla öğrenci alacak lise alternatifleri sunulacak. Bu yıl Türkiye genelinde 81 güzel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul başarı puanı kullanılarak yerleştirme yapılacak. Bunların dışında, bu sistemle öğrenci alacak 4’ü spor, 2’si ise görsel sanatlar ve klasik sanatlar alanında eğitim veren 6 imam hatip lisesi bulunuyor.
Yetenekli öğrenciler sanat ve spor liselerine
29.05.2018 - 07:15 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yetenekle liseli olacak öğrenciler dikkat... Başvurular 1 Haziran’da başlıyor.
Etiketler : Yetenek,
562299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/562299.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER