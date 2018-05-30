Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



İlk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara’daki Medine İmam Hatip Ortaokulunda başlayan proje daha sonra Konya, Düzce ve Kayseri’deki çalışmalarla devam etmişti. Okula devam ederken aynı zamanda hafızlık eğitimi alan 8. sınıf öğrencileri mezuniyet coşkusunu hafızlıkla taçlandırdı. Liseye geçerken hafız olarak eğitimlerine devam edecek öğrenciler, farklı bir meslek seçerek hayatlarını şekillendirebilecek. Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülen projeyi sadece içerik ve fiziki anlamda kriterleri sağlayan okullar uygulayabiliyor. Hak kazanıp şartları yerine getirmeyen okullardan proje geri çekiliyor. Uygulamada ilkokul 4. sınıfı bitiren öğrenciler arasından hafızlığa kabiliyeti olan öğrenciler, haziran-temmuz döneminde seçilerek projeye hak kazanıyor. Seçilen öğrenciler, yaz döneminde en az 1 aylık hafızlık ön eğitimi programına alınarak burada yoğunlaştırılmış Kur’ân eğitimi görüyor. Hâlen 17 ortaokulda uygulanan projeye aileler yoğun ilgi gösteriyor.