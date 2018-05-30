Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 il için tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, 2018 öğretmen il için atama sonuçları açıklandı mı, il içi tayin sonuçları sorgula, öğretmen il içi tayin sonuçları öğren gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bugün öğretmenler için isteğe bağlı il içi yer değiştirme sonuçlarını açıklayacağını duyurdu. Öğretmen adayları ise merak içerisinde, ''2018 il için tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, 2018 öğretmen il için atama sonuçları açıklandı mı, il içi tayin sonuçları sorgula, öğretmen il içi tayin sonuçları öğren'' gibi detayları Google'dan arıyor. 2018 il içi tayin (atama) sonuçları açıklanır açıklanmaz turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak. İşte 2018 öğretmen il içi atama detayları ile ilgili aradıklarınız...

2018 İL İÇİ ATAMA (TAYİN) SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2018 öğretmen il için atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2018 öğretmenler için il içi yer değiştirme (atama) başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması bekleniyordu. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 08 Haziran tarihinde başlayacak. İl içi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden yayınlanacağı merak konusu oldu. Sonuçlar, milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve henüz il içi atama sonuçları belli olmadı.

İl içi atama iptal başvurusu nasıl yapılır?

İl içi atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ataması çıkan öğretmenler, okulların kapanmasıyla birlikte 8 Haziran'da okullarından ilişiğini kesebilece. İl içi atama sonucu kararnameler 8 Haziran Cuma günü il milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara gönderilecek. İl içi ataması çıkan ancak atamasını iptal ettirmek isteyen öğretmenler ilişik kesmeden iptal gerekçelerini sunarak bulundukları kuruma başvuruda bulunsunlar ancak il içi isteğe bağlı atama iptali çok düşük bir ihtimaldir.