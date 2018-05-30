Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2007 yılında 3 fakülte ve 2 bin 800 öğrenci ile yola koyulan Siirt Üniversitesi, şu anda 8 fakülte ve 13 bin 500 öğrenci sayısı ile eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma, geliştirme ve topluma hizmetler alanında da kentin ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sunuyor.

2023 hedeflerine istikrarlı bir şekilde yürüyen üniversite, şu anda 8 fakültenin yanı sıra 4 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma uygulama merkezi ile 107 farklı alanda eğitim öğretim hizmeti veriyor.

496'sı akademik olmak üzere 973 personel ile bölgede en fazla istihdam oluşturan kurumların başında gelen üniversite, 2023 yılında öğrenci sayısını 25 bine, yabancı uyruklu öğrenci sayısını ise yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor.

"Uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli mesafeler aldı"

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirledikleri hedeflere yönelik üniversitenin çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Üniversitenin yurt dışına açılma ve yurt dışından öğrenci kabul etme faaliyetleri kapsamında 20 farklı ülkeden 855 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Erman, "Bunun yanı sıra üniversitemizde farklı dillerde eğitim veren bölümlerin kurulması, tıp fakültesi ve diş hekimliği gibi sağlıkla ilgili ve öğrencilerin rağbet ettiği fakültelerin açılması bölge için önem arz eden hedefler olarak belirlendi. Üniversitemiz, uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli mesafeler aldı. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinde sayıları 25'i bulan yüksek lisans ve 2 doktora programı ile 700 civarında lisansüstü öğrenci eğitim öğretim görüyor." dedi.

Tıp fakültesi kararı Bakanlar Kurulu'na sunuldu

Rektör Prof. Dr. Murat Erman, üniversite bünyesinde tıp fakültesi kurulması taleplerini Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onayladığını hatırlattı.

Tıp fakültesinin şehre çok yönlü olarak katkı sunacaklarını dile getiren Erman, şöyle devam etti:

"Sağlık sektöründe ve diğer sektörlerde ilimizin ekonomik ve kültürel gelişmesini olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Şu an tıp fakültesi ile ilgili karar Bakanlar Kurulu'nun imzasına sunuldu. İnşallah yakın zamanda Bakanlar Kurulu'ndan da kararın çıkıp Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte tıp fakültesinin kuruluşuyla halkımıza hizmet vermesi sağlanacak."

Öğrenciler kendi bölgelerinde okumaktan mutlu

Üniversite öğrencilerden Mahmut Arslan da Diyarbakır'dan okumak için Siirt'e geldiğini söyledi.

Üniversite sınavlarına ilk girişte Alanya'yı tercih ettiğini aktaran Arslan, "Alanya'yı tercih etmiştim fakat bir öğrencinin maddi durumu iyi olmadığı zaman orada yaşama koşulları çok zor. Onun için ikinci sefer Siirt'i tercih ettim. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler de burada geçimini sağlayabiliyor. Burada modern binaların yapılması, bölgede üniversitelerin kurulması bizleri sevindiriyor." dedi.

"Kızlar buraları tercih edip hayallerindeki mesleğe sahip olabiliyorlar"

Siirtli Kader Bozbey de kendi ilinde üniversite okuma olanağına sahip olmanın önemini anlattı. Bozbey, şöyle dedi:

"Kendi ilimde okuyorum. Daha yakın oluyor, zamanında eve gidip gelebiliyorum. Bu bölgede kız çocuklarının uzak illerde okul eğitimine pek olumlu bakılmıyor. Bölgemizde üniversitelerin kurulması ile kızlar buraları tercih edip hayallerindeki mesleğe sahip olabiliyorlar."