Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Marmara Evleri Sitesi içinde yapılan yarışmaya 9. sınıf öğrencilerinden oluşan dört grup katıldı. Gruplardan yarışma başında kendilerine teslim edilen haritalarda yer alan on farklı kontrol noktasına ulaşarak tek tek işaretlemeleri istendi.

Harita ve pusula yardımıyla kontrol noktalarına ulaşan yarışmacılar burada bulunan İngilizce soruların cevaplarını bularak okuldaki takım arkadaşlarına ilettiler ve gelen cevaplarla anahtar cümleyi oluşturan ilk takım birinciliği elde etti.

Kazanan grubu ve diğer yarışmacıları tebrik eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, "Disiplinler arası öğrenme metoduyla, öğrencilerimize kazandırılmak istenen ders kazanımlarını eğlenceli hale getirdik. Biz bu ders faaliyetimizde öğrencilerimize İngilizce bulmaca ifadelerini anlama, anlatma kabiliyetlerini gösterme ve bol miktarda fiziki hareket imkânları sunduk.” dedi.

Farklı bir sporda öğrencilerin keyifli bir yarışma geçirdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Bu sporda hızlı olmak elbette çok önemli. Ancak uygun stratejinin belirlenmesi ve bu stratejinin de uygulanması hızın önüne geçiyor. Böylece öğrencilerimiz yarışırken takım çalışmasının önemini çok daha iyi anladılar.” ifadelerini kullandı.