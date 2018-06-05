Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soru ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ kısmında geçti. İkilinin hikâyesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sualine Kabadayı’nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu. Gülsüm Kabadayı “Bana bu onuru yaşatan Millî Eğitim Bakanlığına teşekkür ederim” dedi. Umut, 23 Ocak’ta zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti.