Soru ‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ kısmında geçti. İkilinin hikâyesinin bir bölümü ile Rus muhabirin sualine Kabadayı’nın verdiği cevap yer aldı. Öğrencilere bu parçadan hangi sonucun çıkarılamayacağı soruldu. Gülsüm Kabadayı “Bana bu onuru yaşatan Millî Eğitim Bakanlığına teşekkür ederim” dedi. Umut, 23 Ocak’ta zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Gülsüm anne’nin “Umut”u imtihanda soruldu
05.06.2018 - 03:03 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan ‘Umut’ ismi verilen kimsesiz genç ile ona 10 yıldır evinde bakan Gülsüm Kabadayı’nın hikâyesi, hafta sonu yapılan LGS’de öğrencilere soru oldu.
Etiketler : gülsüm anne umut,
563278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/563278.aspx
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