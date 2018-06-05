Yaz tatili, öğrencilerin yorucu bir sezonun ardından dinlenmeleri için iyi bir fırsat. Yön Koleji Okul Müdiresi Sacide Hürriyet Şimşek, verimli bir yaz tatili için 4 altın tavsiyesini sıraladı:
n Çocuğun öz güvenini artırmak adına birlikte yemek yapın.
n Spor ve okuma gelişimi ilişkisi için en az 40 dakika fiziksel aktivite şart.
n Çocukken oynadığınız oyunları öğretin böylelikle cep telefonunu daha az talep olacak.
n Öğrencilerin soruları daha hızlı çözmesi için 30 dakika kitap okutun.