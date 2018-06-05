Yaz tatili, öğrencilerin yorucu bir sezonun ardından dinlenmeleri için iyi bir fırsat. Yön Koleji Okul Müdiresi Sacide Hürriyet Şimşek, verimli bir yaz tatili için 4 altın tavsiyesini sıraladı:
n Çocuğun öz güvenini artırmak adına birlikte yemek yapın.
n Spor ve okuma gelişimi ilişkisi için en az 40 dakika fiziksel aktivite şart.
n Çocukken oynadığınız oyunları öğretin böylelikle cep telefonunu daha az talep olacak.
n Öğrencilerin soruları daha hızlı çözmesi için 30 dakika kitap okutun.
Tatil nasıl verimli geçer?
05.06.2018 - 03:34 | Son Güncelleme: 05.06.2018 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 16 milyon öğrenci, cuma günü karne alacak.
Yaz tatili, öğrencilerin yorucu bir sezonun ardından dinlenmeleri için iyi bir fırsat. Yön Koleji Okul Müdiresi Sacide Hürriyet Şimşek, verimli bir yaz tatili için 4 altın tavsiyesini sıraladı:
Etiketler : karne tatili,tatil,
563282 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/563282.aspx
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