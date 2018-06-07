Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmaya “Plastik Sanayi Sektöründe Kullanılan Plastifiyanların Tatlı Ve Tuzlu Su Ekosistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” adlı projeyle katılan Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri Elif Buğday ve Ahmet Eren Açıkyıldız birçok projeyi geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde etti. Projenin kahramanlarını kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, gençlerin böylesine hassas konulara karşı duyarlı olmalarından ve projeler üretmelerinden dolayı memnun olduğunu belirtti.