Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmaya “Plastik Sanayi Sektöründe Kullanılan Plastifiyanların Tatlı Ve Tuzlu Su Ekosistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” adlı projeyle katılan Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri Elif Buğday ve Ahmet Eren Açıkyıldız birçok projeyi geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde etti. Projenin kahramanlarını kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, gençlerin böylesine hassas konulara karşı duyarlı olmalarından ve projeler üretmelerinden dolayı memnun olduğunu belirtti.
İhlas Koleji, Türkiye ikincisi
07.06.2018 - 08:17 | Son Güncelleme: 07.06.2018 - 08:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Projesi Yarışması’nda Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri Elif Buğday ve Ahmet Eren Açıkyıldız, Türkiye ikincisi oldu.
Etiketler : ihlas koleji,türkiye,
563613 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/563613.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER