Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek için haberimize bakabilirsiniz. Üniversite eğitimine dışarıdan devam edenlerin girdiği Açık Öğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrenciler, ''AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, AÖF sınav sonuçları öğren, AÖF sınav sonuçları sorgula, 2018 AÖF sınav sonuçları'' gibi detayları araştırıyordu. Merakla beklenen AÖF sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

AÖF final sınavına ait sonuçlarının açıklamasının ardından, sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. Bahar dönemi kapsamında gerçekleştirilen sınavlardan nasıl bir netice elde ettiğini merak eden öğrenciler sonuçları, AÖF'ün internet sitesi üzerinden yaklaşık iki haftalık beklemenin ardından öğrenebilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Final sınavlarının ardından yapılacak olan 3 ders sınavı 21 Temmuz'da yapılacak.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDE YAYINLANIYOR?

Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilirler.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)