Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleri ile sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleri, 2 Haziran'da yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ile pansiyonlu okul tercihleri, aynı anda 2 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Tercihler 13 Temmuz'a kadar sürecek. Tercih ekranı 3 bölümden oluşacak ve öğrenciler sınavla girilecek okullar ile yerel yerleştirmede kayıt alanları içindeki okullar ve pansiyonlu okullar için aynı anda tercihte bulunabilecekler. Yerel yerleştirmede okullara devam-devamsızlık da etkili olacak.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen yüzde 90 oranında 8'inci sınıf öğrencisi ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleşecek. Bu yerleştirmede öğrencinin evinin adresi ve okuduğu okul kadar, o ortaokuldaki devam-devamsızlığı da etkili olacak.

Liseye girişte pilot il Bursa'da çalışma yapılıyor

Öte yandan, Millî Eğitim Bakanlığınca adrese dayalı kayıt sistemi ile ilgili tercih sistemini test etmek üzere Bursa pilot il olarak belirlendi.

Bakanlık, Bursa'da geçen hafta tüm ortaokul müdürlerini ve okullardaki rehber öğretmenleri tercihlerle ilgili eğitime aldı.

Bursa'daki liselerde öğrenim gören öğrenciler, eğitim bölgelerindeki okullarda yarın akşama kadar tercihte bulunacak.

Bursa'daki liselerde okuyan tüm 8'inci sınıf öğrencileri, pilot çalışma kapsamında okullarına giderek, sistemi test etmek üzere okul tercihinde bulunuyor. Yarın sona erecek pilot çalışma kapsamında sistemin işleyişine ilişkin bilgi toplanacak.