Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprüler İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Temizkan, öğrencilerine karne günü sürpriz yapmak için sosyal medya hesabı üzerinde bisiklet kampanyası başlattı.

Kendi sınıfındaki öğrenciler için bir bisikleti kendisi alan Temizkan, diğer 8 öğrenci için de hayırseverlerden destek istedi.

Kampanyası büyük ilgi gören Temizkan'a öğrencilere hediye etmesi için 27 bisiklet ile çeşitli hediyeler gönderildi.

Temizkan, karne dağıtım töreninde kendi sınıfındaki 9 öğrenci ile okuldaki diğer başarılı öğrencilere 28 bisiklet dağıtarak onlara büyük sevinç yaşattı.

Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından farklı kimliklerde, inançlarda, siyasi görüşlerde ve farklı gelir guruplarından insanların kampanyalarına destek verdiğini söyledi.

Kampanyaya destek verenler arasında Soma'daki maden ocaklarında çalışanların da bulunduğunu anlatan Temizkan, "Üniversite öğrencileri de tekstil atölyesinde asgari ücretli çalışanlar da gurbetçiler de kampanyaya destek oldu. Hepsinin ortak paydası bu çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmaktı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok güzel bir halkız." dedi.

Okul Müdürü Sedat Karaaslan ise okullarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yapılan denetimleri başarı ile geçtiği ve bunun neticesinde "beyaz bayrak" unvanı ve flaması aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından karnelerini alan öğrenciler kep attıktan sonra büyük bir sevinçle evlerine bisikletleriyle döndü.