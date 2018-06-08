Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) değerlendirme raporu ve sınava yönelik yapılabilecek iyileştirmeler konusu ele alındı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer başkanlığında yapılan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu toplantısında 2017 KPSS ÖABT değerlendirme raporu tartışıldı.

ÖSYM, 2018'de başladığı yeni uygulamayla yedi rapor yayımladı. Sekizinci raporda ise 2017-KPSS ÖABT değerlendirmesi yer alacak.

"Raporlar kurumlara yol gösteriyor"

Prof. Dr. Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren yıllık takvimdeki sınavları başarılı şekilde gerçekleştirilirken, bu yılın başından itibaren de sınavlarla ilgili analizler yaparak, değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını belirtti.

Analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğini, ayrıca sınavları isteyen kurum, kuruluş ve politika yapıcılar için de yol gösterici olduğunu vurgulayan Özer, özellikle yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumları ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de iyileştirme imkanı elde ettiklerini aktardı.

Özer, şu bilgileri verdi:

"Raporlarda, elde edilen bulgular ışığında sınavlarla ilgili iyileştirici bazı düzenlemelerin kısa sürede yapılmış olması değerlendirme raporlarının ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bu yeni uygulamayı başlatmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Ayrıca bu süreci topluma hesap verebilirliğin de bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Şu anda 2017-KPSS ÖABT sınavının değerlendirme raporu hazırlanıyor. Raporun ilk hali bu toplantıda ele alındı. Rapora son şekli önümüzdeki haftalarda verilecek ve raporu bu ay içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in başkanlığındaki toplantıya, ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu üyeleri İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz ve ÖSYM uzmanları katıldı.