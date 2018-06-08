Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 9 Haziran'da Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Aybüke öğretmenin Osmancık Şehitliği'nde bulunan kabri başındaki törene genç öğretmenin annesi Zehra, babası Sadık, babaannesi Şenay, dedesi Rıza, amcası Ertuğrul ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Osmancık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Aybüke öğretmenin dedesi Rıza Yalçın da torununun mezarı başında Kur'an okudu.

Anne Zehra Yalçın ise kızının mezarını suladı.

Kaymakam Alkan ve beraberindekiler tarafından karanfil konulan mezara adının verildiği okulda öğrenim gören öğrenciler de karnelerini bıraktı.

Bu sırada okul müdürü Aşkın Liman'ın "Size Şenay'ları getirdim annecim" sözlerinin ardından Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın, tüm öğrencileri tek tek sarılarak öptü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tökel, acılarının dün gibi olduğunu, Aybüke öğretmeni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Aybüke öğretmenin geçen yıl karne dağıtımının ardından şehit olduğunu anımsatan Tökel, "Yarın vefatının birinci yıl dönümü olan Aybüke öğretmeni sevgiyle, erdemle, hasretle anacağız. Her zaman bizim içimizde olan, kalbimizde müstesna bir yeri bulunan değerli kardeşimiz, meslektaşımız ve sevgili evladımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı karne gününde mezarı başında analım istedik. Biliyorsunuz, karne dağıtımının ardından şehadetine kavuşmuştu. Bugün de ilçemizde adının verildiği ortaokulunun öğrencileri karneleriyle Aybüke hocamıza geldi. Allah mekanını cennet eylesin, şanını yüce eylesin, ailesine ve eğitim camiamıza sabrı cemil niyaz etsin." ifadelerini kullandı.

Aybüke öğretmenin ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın da ailesi tarafından mevlit okutulacak.