Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Derslerini okul dışı alanlarda anlatacak branşın öğretmenleri; biyoloji, coğrafya, kimya, fizik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ve görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşacak. Öğrenciler, eğitim kapsamında müzeler, bilim merkezleri, tarihî mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları, ören yerleri ve endüstriyel kuruluşları ziyaret edecek. Bu sayede öğrenciler bilgiyi sahada öğrenerek unutmamış olacak. Projenin 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.