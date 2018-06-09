Derya Budak ANKARA
Derslerini okul dışı alanlarda anlatacak branşın öğretmenleri; biyoloji, coğrafya, kimya, fizik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ve görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşacak. Öğrenciler, eğitim kapsamında müzeler, bilim merkezleri, tarihî mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları, ören yerleri ve endüstriyel kuruluşları ziyaret edecek. Bu sayede öğrenciler bilgiyi sahada öğrenerek unutmamış olacak. Projenin 2018-2019 ve 2019-2020 dönemlerinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Öğrenciler gezip öğrenecek
09.06.2018 - 02:17 | Son Güncelleme: 09.06.2018 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liseye yeni başlayacak 9. sınıf öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF iş birliğiyle hazırlanan “Okulum Türkiye Projesi” sayesinde bilgiyi sahada öğrenecek.
Derya Budak ANKARA
Etiketler : okul gezisi,
563923 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/563923.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER