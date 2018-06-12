Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya’nın güneydoğusundaki Valandova ve Radoviş belediyeleri arasında, iki yeni okulun inşasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostandinov ve Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Doğu Makedonya’nın kırsal bölgelerinde eğitim şartlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında Radoviş Belediyesi Kılavuzlu köyünde ve Valandova Belediyesi Kızıldoğan köyünde yeni ilköğretim okul binalarının inşaatı ve donanımı projeleri için protokol imzaladı.

Ayden, burada yaptığı konuşmada Makedonya’nın eğitim altyapısının geliştirilmesi kapsamında son dönemde okulların yenilenmesi ve tadilat ile donanım projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doğu Makedonya’daki iki köy okulunun yeniden inşa edilmesi noktasında iki protokol imzaladıklarını belirten Ayden, “Doğu Makedonya’da daha öncesinde 12 okulun inşasını ve tadilatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunlar 13. ve 14. okullar olacak.” dedi.

TİKA olarak Makedonya’nın farklı bölgelerinde yaklaşık 40 okul projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Ayden, “Bu iki köy okulumuzda da üçer derslik olmak üzere yeni bir okul inşa etmeyi planlıyoruz. Bu okullarda üçer derslik, birer öğretmen odası şeklinde ve ortak kullanım hijyen alanları da bina içerisinde olmak üzere, aynı zamanda da ısıtma sistemini de yaparak bu iki köyümüzdeki çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz ortamlarda ve daha modern imkanlarla eğitim almalarını sağlamış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kızıldoğan’da 70, Kılavuzlu’da ise yaklaşık 40 yıl önce inşa edilmiş okulun yerine yeni okul inşa etmenin kendilerini mutlu ettiğine işaret eden Ayden, okul binalarının 105 metrekare alanda inşa edilip donatılacağını vurguladı.

Radoviş Belediye Başkanı Konzulov da Kılavuzlu köyünde yeni okulun inşa edileceğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TİKA'nın bu bölgelerde birçok projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Konzulov, "Belediyemiz çerçevesindeki Kılavuzlu, Ali Koç ve Kocalı köylerinde TİKA tarafından su tesisatları gerçekleştirildiğini hatırlatmam gerekiyor. Bu köy sakinleri şimdi temiz ve sağlıklı sudan dolayı mutlu hissediyor." şeklinde konuştu.

TİKA'nın bu gibi projelerinin devam etmesi temennisinde bulunan Konzulov, "Radoviş Belediyesinde 21 yerleşim birimi mevcut. Bunlardan 7 köyün tamamında Türkler yaşıyor." bilgisini paylaştı.

Valandova Belediye Başkanı Kostandinov ise TİKA ve Üsküp Koordinatörü Ayden'e teşekkür ederek "Bugün imzaladığımız protokol, özellikle belediyelerimizdeki Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı büyük altyapı sorunlarını beraber çözüme kavuşturmaya devam ettiğimizin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın yaptığı yardımların Makedonya'da faaliyet gösteren diğer kuruluşlar için örnek teşkil ettiğinin altını çizen Kostadinov, bu proje sayesinde Kılavuzlu köyü öğrencilerinin yeni okula kavuşup daha gelişmiş şartlarda eğitim görebileceklerini ifade etti.