Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

2017 yılında nükleer enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda yetiştirilecek 132 öğrenciyi yurt dışına gönderen Bakanlık, bu yıl da 218 öğrenciyi uğurlayacak. Sektörde kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın öncelikli konuları arasında yer alıyor. Bakan Albayrak, sıklıkla “Türkiye’de, önümüzdeki dönemde nükleer enerji mühendisliği, nükleer tıp, maden mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili meslekler popüler olacak” görüşünü dile getiriyor. Bu kapsamda geçen yıl 132 öğrenci; ABD, Kanada, Avustralya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’da bulunan ve dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitim görmek için gönderilmişti. Bakanlık, önümüzdeki dönemde maden, yenilenebilir enerji gibi teknoloji gerektiren alanlarda teknik ve meslek liselerinin açılması uygulamasına da devam edecek. Bunun yanı sıra AR-GE çalışmaları ve yerli mühendis yetiştirilmesi hedefleri de hızla hayata geçirilecek.