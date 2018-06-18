Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THK Başkanı Kürşat Atılgan, havacılık mesleğinin hassas ve pahalı bir iş olduğunu belirterek “Milletin desteğiyle bu eğitimleri ücretsiz vermeyi sürdüreceğiz. Havacılık faaliyetleriyle gençlerimizin milletini ve ülkesini seven, çevre bilinci yüksek, sosyal sorumluluk anlayışı gelişmiş, iyi vatandaşlar olarak yetişmesine katkıda bulunuyoruz” dedi. THK tarafından verilen eğitimlerin, uluslararası havacılık standartlarına göre düzenlendiğini kaydeden Atılgan “Gençler, rüzgâr yardımıyla motorsuz uçakla uçmayı öğrenmek ve pilotluğa ilk adım için planör, kuşlarla dans etmek için paraşüt, uçmayı öğrenmek için yamaç paraşütü, yamaçlardan kuşlar gibi süzülmek için yelken kanat, kendi yaptı uçağı uçurmanın keyfini çıkarmak için model uçak gibi kurslara davet ediyor” diye konuştu.