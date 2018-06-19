Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Yaklaşık 2 milyon 300 bin adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kaldı. Sınav 30 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlenecek. Sınava sayılı günler kala, öğrenci ve ebeveynlerin en çok zorlandığı konuların başında stres yönetimi geliyor. Uzmanlar YKS’ye girecek adayları bu konuda uyardı ve şunları söyledi: Gelecekleri için önemli bir eşik olarak gördükleri sınav tarihinin yaklaşması stresi kontrol edilemez bir hâle getirebiliyor. Kontrol edilemeyen stres bir süre sonra ciddi kaygı düzeylerine ulaşıp, öğrencinin zihinsel, duygusal ve fizyolojik etkinliğini zayıflatacak düzeylere ulaşıyor. Temelinde öğrencinin sınava yüklediği anlam yatar. Öğrencinin imtihana dair algısı, önceki yaşlardaki olumsuz tecrübeleri ile yakından ilgilidir. Sınav stresiyle başa çıkmanın birinci yolu onun ortaya çıkış nedenini ortadan kaldırmaktır. Sınav stresi ilk olarak, sınava karşı olumsuz algıyla ortaya çıkmaktadır. Sınava aslında olduğundan farklı anlamlar yükleyerek stres oluştururuz. Stresin ortaya çıkmasında elbette bizim eksikliklerimizin de payı vardır ancak unutmamak gerekir ki tüm eksikliklerimizi doğru bir planlama ile tamamlayabiliriz. Yeter ki, sınava karşı olumsuz anlamlar yükleyerek eksiklerimizi düzeltecek enerji ve inancımızı engellemeyelim. Stresi yenmenin yolu stres oluşturan olumsuz ve anlamsız düşüncelerden ve algılardan sıyrılmaktır.



BAŞARACAĞINIZA İNANIN

Sınav hayatımızın en önemli olayı değildir. Stresle başa çıkmak için spor oldukça eğlenceli ve bir o kadar da güçlü bir seçenektir. Ancak vücudu fazla yormamak adına özellikle de sınava bir hafta kala ağır antrenmanlardan kaçınılmalıdır. Olumlu düşünün, her şeyin yoluna girdiğini göreceksin. İnsanlık tarihi, birçok büyük adımın atılabileceğine inanan insanların başarı hikâyelerinin bir toplamıdır. Kendinize inanın ve olumsuz düşüncelerin sizi başarıdan uzaklaştırmasına izin vermeyin. En önemlisi de başaracağınıza inanın.



DİĞER SINAVLARA BAKIN

Liselere Geçiş Sınavı sorularını incelediğimizde çok uzun ve anlaşılması zaman alan sorular olduğunu gördük. Aynı tarz soruların TYT-AYT’de de çıkabileceği unutulmamalı. Dolayısı ile adaylar her türlü soru tarzına hazırlıklı olmalılar. ALES sorularına bakmak bu bakımdan çok önem taşıyor.