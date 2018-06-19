Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukların ve gençlerin beklediği üç aylık uzun tatil tembellik yapmak olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar şunları öneriyor: Öğrencilerin düzeyine ve zevklerine uygun bir kitap listesi oluşturularak bu kitapları okuması teşvik edilmelidir. Mümkünse ailecek kitapçılara, kütüphanelere gidilerek okuma teşvik edilmelidir. Çok fazla ödev vermekten çıkıp çocukları daha çok kitap okumaya özendirmemiz gerekiyor. Türkiye’de ortalama çocukların ödev yaptığı saat 24, bütün dünyanın ortalaması ise 13 saat. Yaz tatilini internetin esiri olmaktan kurtarmak gerekmektedir. Eğer anne babalar çocukları için iyi plan yapamazlarsa çocuklar tüm yazı televizyon, internet başında geçirecektir. Bu da çocukların zihinsel, fiziksel gelişimini engelleyecek aynı zamanda da bazı problemlere zemin oluşturacaktır. Yaşına, ilgi alanı ve yeteneklerine uygun kısa süreli çalışma öğrencilere sorumluluk alma, zorlukları öğrenme açısından katkı sağlayacaktır. Ayrıca küçük bir harçlık da alabileceği bu deneyim para kazanmanın önemini gösterecektir.