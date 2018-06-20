Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS giriş tarihleri belli oldu. ÖSYM, YKS giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yüksek Eğitim Kurumları Sınavı giriş belgelerini web sitesi üzerinden erişime açtı. ÖSYM, yüzbinlerce öğrencinin merak içinde beklediği ÖSYM YSK sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Üniversiteye girmek için YSK sınavına girecek öğrencilerin YKS sınava gireceği okulu ve YKS sınav giriş belgelerinin ulaşılacağı işlemin erişime açıldığı öğle saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmî sitesinde bir yoğunluk yaşanıyor. ÖSYM YSK sınav giriş belgelerinizi öğrenmek istiyorsanız haberimize bakabilirsiniz...



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2018 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iki oturum olarak uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ilk oturum olarak 30 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise ikinci oturum olarak 1 Temmuz'da yapılacak. TYT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve 135 dakika süre verilecek.

SON DAKİKA!

YKS sınav yerleri açıklandı. ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden erişime açtı.

YKS’de ham puan kuralı değişti

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) puan hesaplamasıyla ilgili değişikliğe gitti.

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Martta yayınlanan kılavuza göre adayların TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı aranıyordu. Yani adaylar her iki testten de 0,5 ham puan almak zorundaydı. Yine AYT’de de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla puan almış olmaları şartı vardı.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA KAÇ SORU OLACAK?

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler YGS'de Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde 160 sorudan oluşan bir testten sorumluydu. Yeni sınavın ilk oturumunda ise sadece 80 soru olacak. LYS'nin yerine geçecek ikinci oturum ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı soru bulunacak. Yabancı dil sınavına girecek adaylara ise 80 soru yöneltilecek.

YKS SINAVLARI NET HESAPLAMA

Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) üç aydan az kaldı. Üniversite adayları, barajı geçmek için en az kaç net yapması gerektiğini merak ediyor. Uzmanlar, TYT’de 150’yi geçmek için 15, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180 barajı için de bunun yanında 20 net yapılması gerektiğini söylüyor.

ZORUNLU BARAJ PUANI KAÇ

23 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 322 bin 421, 24 Haziran’daki ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Herkesin girmesinin zorunlu olduğu TYT’nin baraj puanı 150. Ancak puanın hesaplanması için Türkçe ve matematikte en az yarım net şart. Yani en azından 1 doğru, 2 yanlış yapmak gerekiyor. Bunu başaramayanların puanı hesaplanmayacak. Adaylar, sosyal ya da fen bilimlerinden hepsini doğru yanıtlasa bile başarısız sayılacak. Eski sistemde dört testten de en az yarım net yapılmalıydı.

Lisans seçeceklerin başvurduğu ikinci oturum AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için adaylar 180 barajını geçmek için uğraşacak. Rehberlik uzmanı Salim Ünsal, barajları geçmek için kaç net yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor:

150 BARAJI İÇİN 15 NET

Yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanacağı için kesin rakamları vermek zor. TYT’de barajı geçmek için birçok farklı yöntem var. Örneğin, sadece Türkçe ve matematik çözecek biri Türkçe’den 8, matematikten 7.5 yani toplamda 15.5 netle 150 barajını geçebiliyor. Eğer aday tüm testleri yapmak isterse; Türkçe ve matematikten 5’er, sosyal ve fenden 2.5’er yaparak toplamda 15 netle barajı aşabiliyor. Ya da Türkçe ve matematikten yarımşar net ile sosyalden 7, fenden 6.5 yani toplamda 14.5 net yeterli. Bu farklılıkların nedeni ise o derslerin ortalamasının diğer derslere göre daha düşük çıkması.

AYT’DE 20 NET 180 BARAJINI GEÇER

AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 180 barajını geçmek için farklı kombinasyonlar var. AYT hesaplanırken TYT de dâhil oluyor. AYT puanının hesaplanması için TYT barajını geçmek zorunlu. Yani en az 15 net çıkarmak gerekiyor. AYT’de sözel adayları, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Sosyal Bilimler-2’ testlerine; sayısalcılar ‘Matematik’ ve ‘Fen Bilimleri’ne; eşit ağrılıkçılar ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Matematik’e girmek zorunda.

TYT’den yüksek net çıkaran AYT’de az doğru yapsa da barajı geçebiliyor. Örneğin, bir sözelci TYT’de Türkçe’den 40, sosyalden 20, matematikten yarım net yapıp AYT’de ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’den 2, Sosyal Bilimler-2’den 1 net çıkarsa dahi barajı yakalayabiliyor. Yani TYT’de 60.5 nete ulaşıp, AYT’den 3 neti olan sözelde 180 barajını aşabiliyor. İlk oturumda 15 net yaptıysa, AYT’de girmesi gereken kendi testinden en az 10’ar net çözerse toplamda 20 netle 180’i geçebiliyor.

TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS başvuru klavuzu 2018 ÖSYM YKS TYT AYT başvuru işlemleri ve sınav tarihleri milyonlarca kişi tarafından merak edilirken beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu, "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinde yayımladı. YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. YKS ne zaman? YKS başvuruları nasıl yapılır? YKS harç ödemeleri ne kadar hangi bankaya nasıl yatırılır? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Üniversite sınavlarında yeni sistem olan YKS için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş sınavı kapsamında uygulanacak olan YKS 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. İşte YKS başvuru işlemi ve ÖSYM sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar...

YKS BAŞVURU PARASI HANGİ BANKAYA YATACAK

2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖRNEK SORULARA NEREDEN BAKABİLİRİM?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinin duyururlar kısmından örnek soruların tamamına ulaşabilirsiniz.

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

DGS – Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018

YKS TYT ÖRNEK SORULAR

1. Yahya Kemal’in şiirlerini bir araya Kendi Gök Kubbemiz, adını bir şiirin başlığından değil, bir mısradan . Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) toplayan – veriyor

B) birleştiren – esinleniyor

C) getiren – alıyor

D) derleyen – çağrıştırıyor

E) kapsayan – getiriyor

2. Ne olursa olsun (Her durumda), söylenmek

I

istenen şeyi anlatacak tek bir sözcük,

canlandıracak (pekiştirecek) tek bir fiil,

II

nitelendirecek tek bir sıfat vardır. İşte insan bu

sözcüğü, bu fiili, bu sıfatı buluncaya kadar

uğraşmalıdır (çabalamalıdır). Yaklaşık olanla

III

kesinlikle (asla) yetinmemeli, hiçbir hileye,

IV

güçlüğü yenmek (zorluğu aşmak) için sahte

V

dil oyunlarına başvurmamalıdır.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, ayraç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşmamaktadır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

YKS NEDİR?

* Sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, sade, yalın bir sınav sisteminin Türkiye'ye kazandırılması kaçınılmaz oldu.

* Beş gün sürüyor sınavlar, neredeyse dört aya yayılan durum öğrencileri olumsuz etkiliyor, derslerinden kopuyorlar.

* Bundan dolayı sınav bir haftada bitirilecek.

* 18 puan türü yeterlilikleri sağlamak açısından önemli işlev görse de süreci zorlaştırıyor.

* Bazı programlar için aday havuzunu daraltıyor. Bazı puan türlerinde akademik farklılık az ortaya çıkıyor. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz. Her puan türünde Matematik ve Türkçe'nin katkısı olacak. İki ders bu sınavın ortasında olacak.

* Milli Eğitim müfredatı yine esas alınacak. Milyonlarca öğrenciye ve aililerine belirtmek isteriz. Asla tedirgin olmasınlar, endişeye kapılmasınlar. Hedefimiz kaliteyi yükseltmek.

* Bunu yaparken toplumu sarsmayacak, endişeye sevk etmeyecek bir yöntemi benimsiyoruz. Eğitim ve öğretimdeki her değişiklik anne-babaların canlarına, çocuklarına dokunuyor.

* Öğrencilerimiz sıkı sıkıya derslerine sarılsınlar. Bu yeni düzenlemeyle dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, sınavı öğrencilerimiz, ailelerimiz, rehber hocaları için daha yalın, sade, sistemli, yönetilebilir hale getirmeyi hedefledik