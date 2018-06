Türkiye Gazetesi

LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? gibi aradıklarınız burada yer alıyor. Eski adıyla TEOG olan Liselere Giriş Sınav (LGS) sonuçları bugün açıklanacak. Öğrenci ve veliler ise LGS sınav sonuçları açıklandı mı, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS sınav sonuçları öğren, LGS sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim tarzında soruların cevaplarını Google'dan araştırıyor. Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü LGS sınav sonuçları için büyük gün bugün. Millî Eğitim Bakanlığı, eski adıyla TEOG, yeni adıyla Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarını bugün açıklayacak. Şimdi hem öğrenciler hem de velilerin gözü MEB tarafından açıklanacak LGS sınav sonuçlarında olacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MEB, Liselere Giriş Sınavının (LGS) bugün açıklanacağını duyurmuştu. Açıklanacağı saati ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan LGS sınav sonuçlarına bu haber üzerinden öğrenebilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak. İşte, derslere göre soru kat sayıları...

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

LGS SORU DAĞILIMLARI

Öte yandan LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın sınavının birinci bölümünde sözel alandan 50 soru sorulacak ve toplamda 75 dakika sürecek. Sözel bölümde; 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek. LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın ikinci bölümünde ise sayısal alandan 40 soru sorulacak ve toplamda 60 dakika sürecek. Sayısal bölümde; matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere toplamda 40 soru yöneltilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan ötüründe hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders testinin standart sapması hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

3 yanlış bir doğruyu götürecek

Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Bir başka deyişle üç yanlış bir doğruyu götürecek.

İki bölüm arasında 45 dakika ihtiyaç molası verilecek

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak.

Öğrenciler, en geç saat 09.00'da binada hazır bulunacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olacak.

Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

SINAVA GİRMEYENLER NE YAPACAK?

Liseye Giriş Sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında Liseye Giriş Sınavı'na dair önemli bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, "Öğrencilerin evlerine yakın 9 lise sunulacak. Anadolu liselerimiz, mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, Anadolu imam hatip liselerimiz var. Öğrenci bunlar arasından 5 tercih yapacak" dedi.

AÇIK UÇLU SORU NEDİR?

Kısa cevaplı sorular da denilebilir. Bu sorular; cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılıyor ve/veya kodlanıyor.''

LGS (LİSEYE GEÇİŞ SINAVI) SORU DAĞILIMLARI

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci girişi yapmak için e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Karşınıza gelen mavi ekranın sol tarafında bulunan bilgileri doldurun. Ardından sisteme girişiniz başarılı bir şekilde sağlanacaktır.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Dönem sonlarında öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplamaları E-Okul ile yapılabilir. Takdir-teşekkür hesaplamasının yapılabilmesi için, öğrencinin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Öğrencinin takdir-teşekkür belgesi alacağını yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi alırlar. İkinci aşamada öğrenciye dair bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıt olduğu il veya ilçe, öğrencinin okuduğu sınıf şubesi, cilt no ve aile sıra no yer almaktadır. Bu bilgileri de girdikten sonra öğrencinin fotoğrafı seçilir ve sisteme giriş yapılır.

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir. Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.

Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir. Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.