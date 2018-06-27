Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler, hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem de adrese dayalı yerleştirme için nasıl tercih yapacaklarını Milli Eğitim Bakanllığı’nın yayınladığı kılavuzdan öğrenecek. Şimdi öğrencileri ve velileri okul seçimi, tercih, başvuru, önkayıt, kayıt, nakil gibi süreçleri takip edecekleri yoğun bir dönem bekliyor.

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

2 Haziran tarihinde düzenlenen LGS’ye 996 bin öğrenci katıldı. Sınavla öğrenci alacak 1.367 okula 126 bin 510 öğrenci yerleştirilecek. 1 milyon 144 bin öğrenci ise yerel yerleştirme sistemi ile liselere kayıt olacak.

Lise tercihleri için kontenjanlar büyük önem taşıyor. Ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. Liselere yerleştirme için 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihler alınacak. 30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 27 Haziran-13 Temmuz'da ise özel okullar ile yetenek sınavları ile öğrenci alan okullar kayıtlarını tamamlayacak.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğü ve adayların tercihleri doğrultusunda yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM

26 Haziran Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

27 Haziran-13 Temmuz Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

02 Temmuz Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

02-13 Temmuz Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

30 Temmuz Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

06-10 Ağustos Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

13 Ağustos Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

13-17 Ağustos Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

19 Ağustos Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

27-31 Ağustos Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

03 Eylül Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı

03-06 Eylül Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı

10-14 Eylül Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için

İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME

Başvuruların Alınması

10-14 Eylül Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

16 Eylül İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

17 Eylül 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

SINAVA GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK

LGS’ye katılan adaylar da dâhil, tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

Şayet ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler; ‘Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için tercih sadece iki grupta olacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, ilk olarak ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercihte bulunacak. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercih edebilecek.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, isterse ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş okul seçebilecek.

‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.

ÜÇ FARKLI RENKTE KAYIT ALANI

Sınava katılmayan öğrencilere e-okul’da ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ tercih ekranı açılmayacak.

‘Yerel Yerleştirme’ tercih ekranında okulların hangi kayıt alanında olduğu farklı renklerle belirtilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanında’ yani öğrencinin adresinin bulunduğu ‘Kayıt Alanında’ yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanında’, kırmızı renk ‘Diğer’ ise öğrencinin adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan, il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE OBP’Sİ YÜKSEK OLAN ÖNCELİKLİ

Merkezî sınavla öğrenci alan okullara öğrenciler puan üstünlüğüne ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.

Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliğinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan bir okula yerleşirse, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

ORTAOKULDA BULUNMA SÜRESİ YERLEŞTİRMEDE ÖNEMLİ

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda eğitim aldıkları süre, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacak.

Aynı okulu tercih eden iki öğrenci için yerleştirme yapılırken, kayıt alanında bulunan, komşu kayıt alanındakine göre daha şanslı olacak. Bulunduğu kayıt alanında ortaokul okuyan bir öğrenci de, komşu ve diğer kayıt bölgesinde okuyandan öncelikli olarak tercih ettiği okula yerleştirilecek.

ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

LGS puanına göre öğrenci alacak Türk ve yabancı özel okullar kayıt takvimini açıkladı. Birinci önkayıt dönemi 1 Temmuz'a kadar sürecek. 2 Temmuz’da birinci asil kesin kayıtlar, 3 Temmuz’da yedek listeden kesin kayıtlar yapılacak. İkinci önkayıtlar 4 Temmuz’da başlayacak. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz arasında olacak.

ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

- Birinci Önkayıt Dönemi: 27 Haziran-1 Temmuz

- Birinci Asil Kesin Kayıt Dönemi: 2 Temmuz

- Birinci Yedek Listeden Kesin Kayıtlar: 3 Temmuz

- İkinci Önkayıt: 4 Temmuz

- İkinci Kesin Asil ve Yedek Kayıt Dönemi: 5 Temmuz

- Serbest Kayıt Dönemi: 6-11 Temmuz