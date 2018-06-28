Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, sınavdan önceki günlerde yapılacak her aktivitenin, beslenme düzeni ve sosyal ortamların, sınav stresine etkisinin ise göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte sınavda başarılı olmak için altın kurallar:

- İmtihan kitapçığını hızlı bir şekilde gözden geçirerek, soruların yapısını önceden analiz edin. Bu şekilde daha sistematik bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

- Dikkatinizi soru kalıplarına yoğunlaştırın. “vardır?, yoktur?, değildir?, doğrudur?, yanlıştır?” gibi soru kalıplarının en çok hata yapılan soru tipleri olduğunu unutmayın. -

- Hızınızı iyi organize edin. Süre ile yarıştığınızı unutmadan ilerlemeye çalışın. Soruya verdiğiniz süreden fazlasını harcamayın.

- Kitapçık türleri ve soruların zorluk derecesi sırası herkes için farklı olacaktır. Zorlandığınız soruyu bırakıp, diğer sorulara geçerek, sürenizi verimli kullanın.

- Tamamen zamana bağlı kalmayın, her an süreyi kontrol etmek dikkatinizi dağıtabilir. 5-10 soruda bir zamanı kontrol etmek zamanı doğru bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

- Soruları çözerken eğer konu hakkında tam olarak emin değilseniz, şıkları eleme metodu ile doğru cevaba ulaşabiliriz. Ancak dört yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü de unutmayın.

- Soruda geçen konuyu çok iyi bilseniz de sorunun ne istediğini çok iyi kavrayın. Sorunun mantığını çözerek doğru sonuca ulaşın. Mantık yürüterek, yorum yaparak soruları cevaplamak mümkün olacaktır.