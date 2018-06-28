Uzmanlar, sınavdan önceki günlerde yapılacak her aktivitenin, beslenme düzeni ve sosyal ortamların, sınav stresine etkisinin ise göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. İşte sınavda başarılı olmak için altın kurallar:
- İmtihan kitapçığını hızlı bir şekilde gözden geçirerek, soruların yapısını önceden analiz edin. Bu şekilde daha sistematik bir şekilde ilerleyebilirsiniz.
- Dikkatinizi soru kalıplarına yoğunlaştırın. “vardır?, yoktur?, değildir?, doğrudur?, yanlıştır?” gibi soru kalıplarının en çok hata yapılan soru tipleri olduğunu unutmayın. -
- Hızınızı iyi organize edin. Süre ile yarıştığınızı unutmadan ilerlemeye çalışın. Soruya verdiğiniz süreden fazlasını harcamayın.
- Kitapçık türleri ve soruların zorluk derecesi sırası herkes için farklı olacaktır. Zorlandığınız soruyu bırakıp, diğer sorulara geçerek, sürenizi verimli kullanın.
- Tamamen zamana bağlı kalmayın, her an süreyi kontrol etmek dikkatinizi dağıtabilir. 5-10 soruda bir zamanı kontrol etmek zamanı doğru bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.
- Soruları çözerken eğer konu hakkında tam olarak emin değilseniz, şıkları eleme metodu ile doğru cevaba ulaşabiliriz. Ancak dört yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü de unutmayın.
- Soruda geçen konuyu çok iyi bilseniz de sorunun ne istediğini çok iyi kavrayın. Sorunun mantığını çözerek doğru sonuca ulaşın. Mantık yürüterek, yorum yaparak soruları cevaplamak mümkün olacaktır.