TYT AYT soru örnekleri, TYT AYT eski yıllara göre çıkmış sorular, TYT AYT soruları nasıl olacak ve TYT AYT hangi konulardan çıkacak gibi merak ettikleriniz burada yer alıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan TYT AYT sınavı için üniversite adayları TYT AYT çıkmış soruları ilgi ile sorgulanıyor. İyi bir üniversiteye girmek isteyen her bir öğrenci, 2018 TYT AYT çıkmış soruları sorguluyor. TYT AYT soruları nasıl olacak, öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak? tarzında sorulara cevap bulan adaylar, TYT AYT çıkmış sorulara da göz atarak bir yıl boyunca hazırlandıkları TYT AYT sınavına girecek. İyi bir üniversite kazanarak istedikleri bölümü okumak isteyen her bir öğrenci TYT AYT sorularının nelerden çıktığına, nasıl olacağına, örnek sorularına vs buradan ulaşabilir.

TYT ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin "sıkça sorulan sorular ve cevapları" resmi sayfası üzerinden yayımlamış, soru örneklerini adaylarla paylaşmıştı. Adaylar, örnek soru kitapçığına ÖSYM’nin resmi sayfasından ulaşıp farklı derslerin soru tarzını inceleyebilirler.

TYT’NİN PUAN HESAPLAMADA ETKİSİ

Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecek.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.

2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekecek.

YKS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE SINAV STRESİ UYARISI

Psikolog Esra Coşkun'dan, YKS öncesi öğrencilere sınav stres uyarısı geldi. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzman Psikolog Esra Coşkun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin sınav stresine karşı uyardı.

Liseyi bitiren ve üniversiteye girmeye hazırlanan öğrencilerin YKS maratonu için geri sayım başladı. İki gün boyunca TYT oturumlarına girecek olan adaylara KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzman Psikolog Esra Coşkun'dan bir dizi uyarı geldi. Yaklaşık 2 milyon 300 bin adayın ter dökeceği 30 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlenecek sınav için adayları heyecan ve stres sararken uzmanlar ise sınava verilen önem düzeyi yükseldikçe kaygı ve stresin de arttığını belirtiyor.

Sınava az bir süre kala açık hava etkinliklerinin ve basit nefes egzersizlerinin adayların kaygısını azaltacağını belirten Uzman Psikolog Esra Coşkun, hayatta başarılı olmanın tek yolunun sınavlar olmadığını da vurguladı. Sınav öncesi hazırlık kadar sınav sırasında da dikkat edilmesi gereken noktaların olduğunu belirten Coşkun, "Sınava girmek demek hem bilgilerimizin sınanması hem de hayatımıza yön verilmesi ve psikolojik bir savaşta nasıl davranacağımızın ölçülmesi anlamına geliyor. Bu nedenle de sınavlardan önce teknik olarak iyi hazırlık yapmak, ruhsal durumumuzu da stresten, kaygıdan uzak duracak şekilde ayarlamak oldukça önem taşıyor” diye konuştu.

"AŞIRI KAYGI SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİR”

Bu süreçte aile desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Uzman Psikolog Coşkun, öğrenci ve ailelerine önerilerde bulunarak, "Kaygı, hayatımızda olması gereken bir olgudur fakat aşırı kaygı birçok olumsuzluğu da beraberinde getirir. Aşırı kaygı durumu; dikkat toplayamama, bildiklerini hatırlayamama gibi sorunlarla karşımıza çıkar. Çocuğunuzun geleceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza yansır. Bu nedenle öncelikle bu endişeleri çocuğunuza yansıtmamaya çalışın. Beklentilerinizde gerçekçi olmaya özen gösterin. Bu zor dönemde onlara karşı anlayışlı ve destekleyici olun. Onları hiçbir zaman başka çocuklarla kıyaslamayın. Her zaman takdir edin, geçmişteki başarılarını vurgulayın. Sonuç olarak hem ailenin hem sınava girecek adayın bilinçaltına olumlu gönderimler yapması sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

"SAKİN BİR SNAV İÇİN BASİT DİYAFRAM EGZERSİZLERİ ŞART ”

Psikolog Esra Coşkun, sınava sayılı günler kala açık havada daha çok bulunmanın, bedensel egzersizler yapmanın, aile ile vakit geçirmenin, çeşitli zihinsel gevşeme teknikleri uygulamanın, dengeli beslenip yeterince uyumanın fiziksel ve psikolojik rahatlamaya yardımcı olduğunu da ifade etti.

Sınav sırasında yapılacak basit nefes egzersizlerinin, diyaframa dayalı nefes kontrolünü sağlamanın da öğrencideki kaygı düzeyini azaltacağını ve daha sakin bir sınav geçireceğini belirten Coşkun, tüm öğrencilere başarılar diledi.