Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere geçişte uygulanan merkezî sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-13 Temmuz'daki tercih döneminde, öğrenci ve velilere 81 ilde 31 bin öğretmenin katılımıyla danışmanlık hizmeti verecek. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, komisyonlarda görev alacakların 15 bininin rehberlik, diğerlerinin ise branş öğretmenlerinden oluştuğunu belirtti.



EĞİTİMCİLER EĞİTİLDİ

Öğretmenlere, tercih danışmalığı konusunda eğitim verildiğini söyleyen Güngör "Öğretmenlerimiz, alanlarında yetkin ve bu konuda öğrencilerimize yardımcı olabilecek niteliktedir. Velilerden, tercih konusunda çocuklarını yönlendirirken baskı yapmamalarını istiyoruz. Öğrenciler, danışmanlık hizmetinden, 2-13 Temmuz'daki tercih dönemi boyunca faydalanabilir. Bu komisyonlarımız sadece okullarımızda hizmet vermeyecek. Yerleşim yerlerinin, il ve ilçelerin, kasabaların görünürlüğü yüksek olan yerlerinde de faaliyette bulunacak.



YER AYRIMI YOK

Alışveriş merkezlerinde, şehir parklarında, kent meydanlarında, büyük çay bahçelerinde, insanların yoğun olarak bulunabileceği her noktada faaliyette bulunacak. Bu komisyonlardan tercih danışmanlığı hizmeti almak için de o mahallede veya semtte oturmak gerekmeyecek. Yaklaşık 100 gezici (mobil) tercih komisyonu oluşturduk.



MUTLAKA UĞRAYIN

Öğrencilerimizin ve anne babaların, bu komisyonlara mutlaka uğramalarını istiyoruz. Çünkü bu komisyonlarda, öğrencilerimiz, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konuları uzman öğretmenlerimizle istişare ederlerse daha az hata yapar veya daha uygun bir yerleşme imkanı edinirler. Sonuçta bu bir tavsiyedir, danışmanlık hizmetidir. Buna uyup uymamak kendi tercihleridir ama biz bu hizmetten faydalanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi. ANKARA