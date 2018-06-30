Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu. Ayrıca, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve yarın yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.