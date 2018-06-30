BBC'de yer alan habere göre, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda  tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti. elçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik  olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an  bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye  başlayacak. Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla  oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile  mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı.