Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırtına, bugüne kadar hep birincilikle bitirdiği ilk ve orta eğitiminin ardından girdiği Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 3,5 yılda mezun olmayı başardı. Görme ve kısmi işitme engeli olan genç hukukçu, diploma töreninde coşkulu alkışların sahibi oldu. Serdar'ın başarısının ardındaki gizli kahramanlar ise emekli Deniz Astsubayı babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına... Oğluyla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan, onu okula götüren ve sınavlara çalıştıran baba Sinan Fırtına "Onun başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer” dedi. Anne Neşe Fırtına "Eğitimi için biz onu değil, o bizi kamçıladı. Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır" şeklinde konuştu. Serdar Fırtına, avukat ya da hukuk müşaviri olmak istiyor.